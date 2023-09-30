生父衣架狠抽、赤裸體罰…男童泡熱水活活溺斃 檢方偵結起訴

台中豐原區6月傳虐童案，徐姓男子認為6歲兒子不聽話，連續拿衣架狠抽、逼赤裸罰站，對待幼童還以軍事化口吻命他「喝水喝到第5壺」、「吃飯快」否則就沖冷水。後來徐拿塑膠箱裝滿溫熱水要他泡澡，男童被打到暈眩無力沉入溺斃，檢方偵結依凌虐未滿18歲之人罪嫌起訴徐。

檢警調查，徐男（37歲）因工作關係先前都委託母親照顧兒子，2022年12月才將小孩接回豐原區住家扶養，但他照顧沒多久就常以小孩不服管教、頑皮等，今年農曆年後常一手抓住男童，另一手持凹折的衣架朝他臀部、背部連續狠抽。

今年3月3日一早7點多，徐男又口頭責罵、拿衣架抽打男童一頓，還拉到廁所命令「喝水要喝到第5壺」、「吃飯快」，「不能讓老師和父母生氣」，並恫嚇若違反就要被冷水沖洗、冷水浸泡處罰。

檢警查出，徐男今年5月又情緒失控，接連命兒子舉寶特瓶高過頭、赤裸罰站，甚繼續用衣架、傳輸線狠抽，把男童全身打到傷痕累累，頭、臉及四肢都有大面積瘀傷，更引發橫紋肌溶解，但徐不帶他就醫反而繼續逼罰站，又怕幼兒園教師發現乾脆藉故請假，禁止兒子去上學。

直到今年6月1日，徐男明知兒子被他打到暈眩無力，卻拿一個長60公分、寬43公分，高39公分的塑膠收納箱裝滿溫熱水，命男童在裡頭浸泡，還不定時用蓮蓬頭朝他頭沖淋溫熱水。

但男童僅120公分高，又被打到孱弱無力，徐男竟容任兒子持續泡溫熱水半小時以上，蓮蓬頭澆淋熱水還將他燙到手腳脫皮，徐後來離開15分鐘，一回來才驚見兒子已經泡熱水癱軟而溺斃，緊急送醫搶救仍不治。

檢方當時已將徐男向法院聲押獲准，且男童遺體解剖發現新舊傷遍布，偵結依凌虐未滿18歲之人致死罪嫌起訴徐男，移審台中地院後將依國民法官程序審理。

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