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要求見院長遭攔…他氣炸在醫院飆客語「屌壓妹」 法官判罰5千元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市彭姓男子今年3月間至楊梅區某醫院就診時，在醫院大廳、電梯口及掛號櫃檯前，連續多次以客家話大罵「屌壓妹」，遭院方行政管理部主任提告，桃園地檢署依公然侮辱罪，並向法官聲請簡易判決處刑，桃園地方法院日前審結，考量彭男為重度身心障礙人士，依法判處罰金5000元，可上訴。

判決指出，59歲的彭姓男子今年3月15日上午8點30分前往楊梅區楊新北路某醫院看診，由於要求面見院長遭攔阻，竟心生不滿，自上午8點35分起，直到上午9點前，分別在醫院電梯、泌尿科門診區、大廳櫃台等處，對著攔阻他的醫院行政管理部主任以「屌壓妹（客語）」等髒話辱罵，毀損他人名譽。

彭男分別於警詢及檢察官偵訊時，坦承以客語「屌壓妹」罵人，但他辯稱，「因為我要去找醫生談我的病情，然後到大廳還欠醫院錢，醫院控制我的人身，又對我很不禮貌」云云。

法官認為，彭男若有感到受到他人限制人身自由的行為，應該循法律途徑保障自身權益，在文明法治的社會本不允許以公然侮辱他人的方式作為反擊手段，也不能將公然侮辱合理化，因此彭男所辯，不可採信。

審酌彭男不思克制自己情緒，竟以「屌壓妹」公然辱罵告訴人，致告訴人名譽受損，所為實屬不該，衡量他於警詢自陳為高職畢業的智識程度、目前無業、家庭經濟狀況勉持、領有重度身心障礙證明等情狀，量處主文所示之刑，並諭知易服勞役折算標準。

彭姓男子到醫院就診卻以客家話「屌壓妹」罵院方高管，桃園地院審結，依公然侮辱罪判罰5000元，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
彭姓男子到醫院就診卻以客家話「屌壓妹」罵院方高管，桃園地院審結，依公然侮辱罪判罰5000元，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 公然侮辱 電梯

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