狂婦提油夜騎75公里！中彰投連8處縱火 檢依殺人未遂起訴

周姓婦人曾穿紅衣在台中市政府企圖輕生，後又和親友細故糾紛，半夜竟騎車載4桶汽油一路從台中梧棲、彰化伸港、彰化市、南投草屯，最後又回台中大里、東區等，連續朝8住處縱火、燒傷5人，犯後還辯稱「不知道有人在裡面」；檢方依8個殺人未遂罪嫌起訴她，建請法院從重量刑。

檢警調查，周婦（60歲）和家人、朋友因細故心生不滿，今年7月2日準備4桶汽油、瓦斯噴槍，她想到和林姓男子有感情糾紛，當天凌晨2點多騎車到林男母親在梧棲區的住家外潑汽油引燃，造成雌牆面燻黑、磁磚剝落，多輛汽機車也燒毀，所幸無人傷亡。

周短短20幾分鐘又騎車到彰化伸港鄉，朝不認識的姚姓住戶家門縱火，隨後凌晨3點多又到彰化市彰新路，朝同樣不認識的郭姓住家鐵門潑汽油點火，釀對方一家3人燒燙傷、吸入性嗆傷及一氧化碳中毒。

周婦再轉往彰化市一德南路友人的工廠縱火，凌晨4點多再騎到她哥哥位於南投草屯住家門前引燃，造成周的哥哥全身多處燒傷，屋內也多處被火勢波及，周10分鐘內又跑到姊姊同樣在草屯的住處，朝窗戶、大門淋汽油點燃，害姊姊手臂燙傷。

周凌晨4點多騎車回台中，跑到大里區蕭姓親戚家點火，最後又想到和某宮廟主委糾紛，轉往東區宮廟前縱火。

周婦一夜騎車超過75公里，接連到8處縱火釀5人受傷，所幸所有住戶都順利逃出，周直到凌晨4點56分帶著2瓶沒用完的汽油向警方自首才曝光。

檢方訊時，周婦坦承放火、毀損，但矢口否認殺人未遂、傷害，辯稱她去潑汽油的時候「不知道有人在裡面」，點火地點都在門外只是想嚇嚇他們；但周先前在警詢時都坦承因和親友糾紛才縱火，不採信其辯詞。

檢方偵結依8個殺人未遂罪嫌起訴周，並請法院審酌，周自首符合減刑要件，但卻基於私人恩怨，趁半夜住戶熟睡時，連續縱火達8處，導致5人受傷及高額財損，其罪難恕，應從重量刑。

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