中秋放鞭炮要小心 否則會觸犯4種法規荷包失血

高雄有年輕人中秋夜在前鎮區「五號船渠」景觀台放煙火發出巨響，導致附近停放的車輛防盜器響不停，植災綠帶也焦黑毀損，被住戶罵有夠吵。高市環保局表示，民俗節慶放鞭炮在所難免，但也不能太「over」，非管制時段放炮可能觸犯噪音管制法、空汙法及廢棄物清理法，甚至社會秩序維護法，罰鍰3千元到3萬元不等。

有網友po出年輕男子在高雄前鎮區五號船渠觀景台施放煙火影片，煙火炸開瞬間附近停放的車輛防盜器大響，也將木棧道燒黑毀損，管理五號船渠綠帶的高市水利局表示，將會報警察局追查求償。

高市環保局統計中秋節鞭炮噪音陳情，中秋節前一天9月28日即有11件，中秋當天15件，但稽查人員到場時，未發現行為人。

環保局稽查科長王建州表示，民俗節慶放鞕炮助興在所難免，但也不能太over(超過)， 依中央法規規定，元旦、農曆除夕到元宵期間、端午、中秋、國慶日，當天凌晨0時到24時，燃放鞭炮不管制外，平日晚間10點到隔天上午8點都是管制時段，不施放爆竹煙火，迎神廟會活動，也一樣受管制。