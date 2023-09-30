快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋放鞭炮要小心 否則會觸犯4種法規荷包失血

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導

高雄有年輕人中秋夜在前鎮區「五號船渠」景觀台放煙火發出巨響，導致附近停放的車輛防盜器響不停，植災綠帶也焦黑毀損，被住戶罵有夠吵。高市環保局表示，民俗節慶放鞭炮在所難免，但也不能太「over」，非管制時段放炮可能觸犯噪音管制法、空汙法及廢棄物清理法，甚至社會秩序維護法，罰鍰3千元到3萬元不等。

有網友po出年輕男子在高雄前鎮區五號船渠觀景台施放煙火影片，煙火炸開瞬間附近停放的車輛防盜器大響，也將木棧道燒黑毀損，管理五號船渠綠帶的高市水利局表示，將會報警察局追查求償。

高市環保局統計中秋節鞭炮噪音陳情，中秋節前一天9月28日即有11件，中秋當天15件，但稽查人員到場時，未發現行為人。

環保局稽查科長王建州表示，民俗節慶放鞕炮助興在所難免，但也不能太over(超過)， 依中央法規規定，元旦、農曆除夕到元宵期間、端午、中秋、國慶日，當天凌晨0時到24時，燃放鞭炮不管制外，平日晚間10點到隔天上午8點都是管制時段，不施放爆竹煙火，迎神廟會活動，也一樣受管制。

倘若不在管制時段內放鞭炮，民眾可提供檢舉影片，將可依噪音管制法第8條規定，裁處3000元到3萬元罰鍰；行為人鞭炮粒狀物汙染及炮屑未清掃部分，則可依空游法第32條及廢清法第27條規定告發。

年輕男子中秋夜在高雄五號船渠放鞭炮燒黑木棧道，被住戶罵太吵。圖／翻攝自社會事新聞影音
年輕男子中秋夜在高雄五號船渠放鞭炮燒黑木棧道，被住戶罵太吵。圖／翻攝自社會事新聞影音

中秋節 噪音 影片 高雄市

延伸閱讀

王世堅賀中秋圖卡藏這4字 網友笑翻：萬聖節是下個月啊

翁倩玉返台過中秋 登瑪菲司直播快閃宣傳個展

今年唯一值得收藏！王世堅中秋賀圖超狂 網見「藏頭詩」讚翻

中秋烤肉北市5處新北僅1處惹民怨 新北市府：檢討顧民情

相關新聞

602旅士官長搞大同袍老婆肚子 遭軍方汰除還要賠30萬

時任陸軍602旅廖姓士官長偷吃另名上士的林姓妻子致其懷孕，上士對廖求償精神撫慰金130萬元；法院審酌，廖承諾替林女付人工...

國寶總裁朱國榮潛逃 台灣高等法院發布通緝

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院...

中秋放鞭炮要小心 否則會觸犯4種法規荷包失血

高雄有年輕人中秋夜在前鎮區「五號船渠」景觀台放煙火發出巨響，導致附近停放的車輛防盜器響不停，植災綠帶也焦黑毀損，被住戶罵...

男嬰卡餐椅遭3次硬拉腿傷 50萬調解破局 保母遭判刑

高雄楠梓楊姓某托嬰中心負責人，具20年保母資歷及證照，但3年前楊女照顧男嬰時，連3次粗魯將男嬰強行自餐椅抱起，使他右大腿...

誆投資博奕可獲利 簽本票做擔保騙3萬 男子判刑1年6月

新北市陳姓男子去年向黃姓女子誆稱投資博奕保證可獲利，黃女要求陳男簽本票做為擔保，才同意拿出3萬元投資，黃女事後發現陳男竟...

開千萬賓士大G離譜違規 台中男吞6張罰單、車子也被拖

台中陳姓男子駕駛1輛要價近千萬的賓士大G，中秋節當晚被警方攔查意外發現他早因酒駕拒測，被吊銷駕照、吊扣車牌，且當下大G還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦