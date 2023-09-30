國寶總裁朱國榮潛逃 台灣高等法院發布通緝

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院，但人卻「落跑」，台灣高等法院28日發布通緝。

高院指出，朱的追訴權時效是最長的30年，依照2019年修正前的刑法第83條規定，還要再加上四分之一，等於是37年6月，在扣除從偵查到審理間的部分時間外，約通緝至2058年；而朱國榮今年已70歲。

朱國榮炒作龍邦股票案，一審時台北地院於2016年10月5日指定保證金4億元，並限制住居、出境與出海，且每天必須到派出所報到，當時由朱國榮的妹妹朱佩瑜於翌日繳納現金，朱獲釋放。另外，朱被控涉及中信金併台壽保內線交易部分，檢察官在偵查階段也命以1億元具保。

朱國榮原本每天晚上7點必須到台北市警信義分局三張犁派出所報到，但本月8日卻未現身，信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室「人不見了」；高院囑託警方拘人，但拘捕無著，21日下午4點開訊問庭訊問朱佩瑜，她聲稱和哥哥「不親密」，要沒收4億「那我也沒辦法」。