開千萬賓士大G離譜違規 台中男吞6張罰單、車子也被拖

台中陳姓男子駕駛1輛要價近千萬的賓士大G，中秋節當晚被警方攔查意外發現他早因酒駕拒測，被吊銷駕照、吊扣車牌，且當下大G還懸掛他車車牌，警方一查才發現陳被吊照、吊扣車牌後，透過妻子再買1輛老賓士將車牌拔下掛到大G上，警方一共對陳開出6項違規，罰單高達6萬9600元。

台中第6分局指出，西屯派出所9月28日晚上9點多執行中秋連假取締酒駕勤務，在惠中路、市政北一路口發現1輛要價千萬的賓士G-Class系列的AMG G63，因疑因噪音違規要求陳姓駕駛（42歲）連人帶車前往稽查站檢查。

警方說，該車的引擎聲雖符合規定，但陳男的駕照已遭吊銷卻仍駕駛該車，更誇張的是，陳男還違規懸掛他車的車牌上路。

警方查出，這輛大G是登記在陳男妻子名下，陳男之前駕駛大G因酒駕拒測，導致他駕照被吊銷、大G的車牌也被吊扣，後來陳男妻子就另外再買了1輛老賓士，並將車牌卸下掛到這輛大G上，未料陳男再度駕駛大G被警方攔查發現違規。

警方表示，陳男一共違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款及第6款、第21條第1項第4款、第3項及第6項等，一共計6項違事，員警依法開單舉發、吊扣車牌，同時也將這輛大G拖走移置保管，將待陳男繳清罰單後才能領回。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康