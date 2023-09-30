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健保卡特別註記藥物過敏 醫師未注意開藥害死洗腎病人遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

闕曾姓婦人自7年前定期至新北市某診所洗腎，因對「Cephalexin」口服頭孢黴素類抗生素藥物過敏，在健保卡背面特別註記，診所醫師卻未注意，3年前兩次開立該藥物，導致產生嚴重過敏反應，緊急送往台大醫院急救，雖兩周後出院，但仍於半年後死亡，家屬認為診所醫護人員疏於注意，致不當治療致死，涉過失致死，提告陳姓醫師及張姓、廖姓護理師3人、新北地檢署日前依過失傷害罪嫌起訴陳姓醫師，護理師二人不起訴分。

起訴指出，闕曾姓婦人為帕金森氏症、高血壓、糖尿病、尿毒症高齡患者，自2016年4月中起，定期至新北市某診所洗腎，2017年11月中，因服用診所陳姓醫師開立「Cephalexin」口服頭孢黴素類抗生素藥物產生過敏反應，引發廣泛水泡性固定型藥物疹，為避免再次發生類似情事，家屬在婦人健保卡背面特別註記對該型藥物過敏。

沒想到2020年8月26、28日，診姓陳姓醫師連續兩天開立該藥物給婦人，導致婦人29日服用後，再次引發藥物過敏，緊急送往北市台大醫院急救，住院兩周後才出院，但仍於隔年2月15日因呼吸衰竭死亡，家屬認為婦人死亡起因是醫護人員不當治療引發造成，對陳姓醫師及張姓、廖姓護理師3人提告過失致死。

「我們不能拒絕提供醫師開立的藥物。」張姓、廖姓護理師二人辯稱，患者來時並不會知道她對何種藥物過敏，且洗腎患者都是先由行政人員先進行健保卡插卡，完成俗稱的「過卡」，她們二人都沒看過該張健保卡，完全是依醫師所開立醫囑指示執行給藥；陳姓醫師則是在婦人進行血液透析時，發現伴隨有呼吸道感染症狀，於血液透析紀錄單上，手寫開立「Cephalexin」口服頭孢黴素類抗生素藥物。

檢察官依衛福部醫事審議委員會今年7月5日鑑定書所示，護理師依醫師指示取用藥物給婦人，難認有違反醫療常規注意義務，日前不起訴處分；陳姓醫師給藥導致婦人引發藥物過敏於雖已有前例，但婦人再次因藥物過敏送台大急診，兩周後出院直到半年後才過世，難認有因果關係，而涉過失致死罪嫌，考量陳姓醫師前已因同一醫療行為依違反醫師法起訴，日前依過失傷害罪嫌起訴，為屬裁判上一案，故不另為不起訴處分。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

醫師 健保卡 洗腎 台大

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