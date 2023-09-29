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離譜！警大生自租15輛返鄉專車 竟有司機酒測3度超標

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

自今起是中秋節3天連續假期，中央警察大學的「返鄉專車小組」為了讓中南部住校生於昨天放學後，能盡快返鄉與家人團聚，特地向遊覽車公司招商，共租賃15輛車分別接送學生，傍晚出車前，學生幹部主動針對司機實施酒測，其中有名駕駛酒測值竟超標，立刻要求更換司機並通知桃市警龜山分局到場處理，該路線也延至昨晚7點才出發。警大表示，警大生是國家未來執法幹部，為防範未然，主動防制酒駕司機上路，避免可能發生的酒駕意外憾事。

警大表示，警大學生假日返鄉所搭乘的遊覽車，是學生為因應上千名住校生返鄉需求，由學生自治組織的返鄉專車小組負責招商租賃遊覽車，方便接送學生返鄉返校，總共有15輛車，分別前往台中、雲林、台南、高雄及屏東等地，遊覽車司機到校後，學生幹部依照標準作業程序，針對遊覽車司機進行酒精濃度檢測。

警大說，昨天下午5點30分遊覽車陸續到校後，學生幹部依據SOP針對所有司機實施酒測，其中1名司機經3次檢測，酒測值皆超標，當下立刻聯繫遊覽車公司更換司機，並通知桃園市警龜山分局坪頂派出所到校處理，由於該名司機尚未駕車因此未開單告發。當遊覽車公司更換的司機於晚間7點到校，經酒測合格後才安全載送學生返鄉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中央警察大學為載送學生返鄉團聚，學生自治組織「返鄉專車小組」招商租賃15輛遊覽車返回中南部，昨天傍晚出發前對所有司機實施酒測，赫然發現其中1名司機酒測值超標，緊急換人後，該路線延誤至晚間7點才出發。記者陳恩惠／攝影
中央警察大學為載送學生返鄉團聚，學生自治組織「返鄉專車小組」招商租賃15輛遊覽車返回中南部，昨天傍晚出發前對所有司機實施酒測，赫然發現其中1名司機酒測值超標，緊急換人後，該路線延誤至晚間7點才出發。記者陳恩惠／攝影

遊覽車 酒測 幹部

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