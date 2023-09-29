停車爆口角！健身房員工槓上大樓住戶 互毆互告全送辦

台北市中山區一家健身房被控經常有員工在大樓後巷抽菸，引起住戶不滿，近日有住戶在後巷停機車時與健身房員工爆發口角，雙方大打出手，事後互告傷害，警方介入後依傷害罪將2人送辦。

警方調查，中山分局9月24日下午2時許獲報，中山區長春路一家健身房旁小巷有民眾互毆，轄區中山一派出所派員到場，現場已無打架情事，經查是大樓住戶50歲陳男與健身房員工28歲楊男，因停車問題發生衝突，2人皆臉部受擦挫傷，驗傷後互告傷害罪，詢後依法將2人移送台北地檢署偵辦。

據悉，該健身房設置住宅大樓內，有住戶指稱，對於大樓內開健身房起初樂觀其成，但近期時常有健身房員工在大樓後巷抽菸，孩童放學經過會聞到煙味，請管理員勸說也沒用，已引起不少住戶不滿。

對此，該健身房初步回應，此案進入司法程序，因非店內發生事件，無法代員工對外說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康