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前議員王淑慧涉詐領助理費 再限制出境出海8個月

中央社／ 台北29日電

民進黨新北市議員王淑慧被控詐領助理費，一審判刑9年，由於先前限制出境、出海屆滿，二審的高院審酌她涉犯重罪，日前裁定自10月4日起延長限制出境、出海8個月，可提抗告。

一審的新北地方法院判決指出，王淑慧擔任新北市議會第1至3屆議員，涉嫌透過姪女、外甥女、助理等人頭親友帳戶詐領公費助理補助款、春節慰問金等款項，合計約新台幣335萬餘元。

一審合議庭審酌，王淑慧具有社會知名度，也領有國家給予優渥薪資，卻未誠實報領助理費，危害人民對於民代之信賴，所為當不足取。

合議庭認為，王淑慧犯後未深自檢討所為，反而試圖影響司法調查，犯後行徑可議，應予嚴厲非難，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，併判處有期徒刑9年，褫奪公權5年。

案經上訴，由二審的台灣高等法院審理中。由於王淑慧的限制出境、出海屆滿，高院日前開庭訊問。

高院裁定指出，王淑慧犯罪嫌疑重大，涉犯7年以上有期徒刑得併科6000萬元以下罰金之重罪，審酌重罪常伴有逃亡、逃匿以規避審判、刑罰執行的高度可能，有理由足認有逃亡之虞。

高院參酌此案訴訟程序，仍有繼續限制出境、出海必要，因此裁定王淑慧自10月4日起限制出境、出海8個月，得抗告。

王淑慧 議員 民進黨

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