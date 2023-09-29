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選前掃賭！彰化逮106人 查獲網路賭博下注規模逾8000萬
明年總統、副總統及立委大選將屆，為防制選舉賭盤影響選舉公平，彰化縣依照內政部警政署規劃執行「全國同步查緝賭博專案行動」，連日來掃蕩，共計查獲45件106人，查扣賭資65萬4440元，清查網路賭博下注總規模達8034萬9516元。
彰化警方針對可能為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭博及各式非法賭博場所進行掃蕩，警方指出，今年9月20日到26日查獲實體賭場4件52人、六合彩賭博18件22人及網路賭博23件32人，共計45件106人，查扣65萬4440元，清查網路賭博下注總規模達8034萬9516元。
彰化縣警察局局長張國雄強調，今年6月修正公布的總統副總統選舉罷免法第88-1條及公職人員選舉罷免法第103-1條，已明文將經營選舉賭盤納入刑罰中，最高可處5年以下徒刑，得併科50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。
另法務部將檢舉選舉賭盤納入核給檢舉獎金範圍，若經認定有經營選舉賭盤者，依查獲選舉賭盤規模大小，核給檢舉獎金最高金額500萬元，以斷絕賭盤效應。
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