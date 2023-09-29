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檢舉人去識別化資料分析 最高檢促提升查賄成果

中央社／ 台北29日電

最高檢察署今天表示，為提升選舉查賄成果，抽樣進行5個地檢署內存3屆選舉的選舉獎金案件檢舉人去識別化資料分析，發現檢舉人集中於41至60歲，教育程度以高中畢肄業為最多。

最高檢指出，抽樣函請桃園、台中、屏東、花蓮、澎湖等5個地檢署提供各署內存的民國107年、109年、111年辦理地方及中央公職人員選舉查察時所受理的選舉獎金案件檢舉人等，經去識別化後資料進行分析。

最高檢表示，這3屆選舉獎金案資料顯示，檢舉人共計146人（含男性99人、女性47人），其中41歲至50歲的檢舉人為42人、51歲至60歲的檢舉人為43人，各占總檢舉人數的28.8%、29.5%，而41歲至60歲檢舉人年齡層總計，達檢舉人數近6成。

此外，選舉獎金案件檢舉資料無職業欄位、教育程度供填載，經檢視案卷警詢或調詢筆錄，「其他」職業類別56人，其次為工9人，公、商各8人；教育程度「不明」33人，高中畢肄業31人，遠高於其他教育程度者2.2倍至7.8倍。

最高檢表示，檢舉人以台灣本國人為主，其中新住民且具中華民國國籍者有3人，具原住民身分者有10人，具原住民身分的檢舉人均集中於花蓮地區，而同樣有原住民部落的桃園、台中、屏東、澎湖，尚無原住民身分的檢舉人。

最高檢進一步表示，這3屆選舉的檢舉人多以41歲至60 歲、高中畢肄業的本國人為主，而具原住民身分之檢舉人則集中於花蓮地區，未來各地檢署擇定推估賄選熱區或具檢舉意願人士特徵，可藉此作為重要參考依據。

此外，法務部日前已將檢舉境外勢力介入選舉、選舉賭盤列入鼓勵檢舉妨害選舉要點，檢舉選舉賭盤最高新台幣500萬元獎金，檢舉境外勢力最高2000萬元，並經行政院核定在案。

原住民 花蓮

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