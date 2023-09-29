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台南男騎車載女兒與警車擦撞 第6次酒駕上訴判更重

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南李姓男子5次酒後駕車，2年多前才被判7月，去年8月間在家飲用高梁酒後，騎機車載女兒外出，與佳里警分局蔡姓員警所開巡邏車碰撞，父女均受擦挫傷送醫，李酒測值達每公升1.22毫克，一審認他不能安全駕駛判6月並科罰金4萬元，他與檢方均不服上訴，二審認定累犯改判8月確定。

李前因5次酒後駕車公共危險案件，先後經法院判處3月、2月、6月、5月、7月確定，最近1次酒後駕車經地院判處7月，不服上訴而遭駁回確定。這次酒駕距離上次已2年2月。

李表示，並非蓄意酒駕，只因喝酒時女兒吵鬧肚子餓，一時未警醒；他非常痛苦，也非常後悔，已痛下決心，戒酒至今。他說，父親罹患癌症，幼女尚在求學期間，家中生計全部落在他的身上，請憫恕予罰金或得易服勞役處分，讓他服刑之餘，還能養家活口。同時，他與員警已和解，並寫悔過書。　　

檢方認為，李在有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯同性質的酒駕案件，認刑罰反應薄弱，請依法加重其刑。

台南高分院認為，原判決既已認李確實有前案執行完畢5年內又再犯本案紀錄，而列入量刑參考，卻又認為本案不構成累犯，有判決理由不備違誤。

台南高分院審酌，本案已是李第六度酒後駕駛動力交通工具觸犯公共危險罪，雖本案行為時間距前案執行完畢，已逾2年2月，但仍屬前案受有期徒刑執行完畢，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，且同為酒後駕駛公共危險罪，足認李自制力、守法意識及對刑罰反應力薄弱。而檢察官主張李應構成累犯，請求依累犯規定加重其刑，依法有據。

台南地院審酌，雖李所騎乘機車與警方發生擦撞，主要肇因為警車左轉彎未讓直行李機車先行，但李酒後騎乘機車上路，危害公眾交通安全，經警於肇事後測得其吐氣所含酒精濃度高達每公升1.22毫克，足見犯罪所生危險程度不輕。

李本案前已有5次酒後駕車前案，且前曾2度入監服刑，顯見並未從歷次前案記取教訓，再度犯下本案酒後駕車公共危險罪，李上訴理由雖稱在本案之後已經戒酒至今，但本案之後，又於今年4月4日再度犯酒後駕車公共危險罪，為警查獲，經檢察官提起公訴，今年5月13日繫屬台南地院審理中，也證明欠缺自我約束力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南高分院指出，李男已有5次酒後駕車前案，卻又再度犯下本案，上訴理由雖稱在本案之後已經戒酒至今，又於今年4月再度犯酒後駕車案，顯見欠缺自我約束力。圖／本報資料照
台南高分院指出，李男已有5次酒後駕車前案，卻又再度犯下本案，上訴理由雖稱在本案之後已經戒酒至今，又於今年4月再度犯酒後駕車案，顯見欠缺自我約束力。圖／本報資料照

台南 酒駕

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