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國內愛其華表名表「非瑞士製造」 負責人拼裝貨詐4.7億遭訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

梅華精密、仁徠貿易公司楊姓負責人多年前購入瑞士Ogival公司愛其華名表的商標，對外號稱賣的Og手表均為「瑞士製造」，檢調追查驚覺手表僅機芯是瑞士進口，其餘零件都是自行購買、台灣及香港師傅組裝，認定楊男14多年來賣的2萬多支手表、不法所得高達4.7億元，偵結依加重詐欺罪嫌起訴楊男及2名經理。

調查局台中市調處指出，全案報請台中地檢署檢察官王亮欽指揮，2021年4月搜索楊男住處、梅華精密、及仁徠貿易公司等14處，發現組裝師傅在梅華精密公司現場組裝Og名表，另查扣台灣、香港等地的Og成表組裝單。

檢調當場法查扣2963支Og名表，市價高達1億5247萬8800元，並另查扣楊男名下6筆總共破億元的不動產。

調查人員也發現發現Og名表除機芯自瑞士進口外，其餘零件都是自行生產或購買，但楊男先將Og名表表面、表殼底蓋標記為「SWISS MADE」（即瑞士製造）並將少部分手表組件出口至香港後轉送 至瑞士組裝，以獲得「瑞士產地證明」。

檢調查出，實則大部分Og名表是仁徠貿易公司、香港愛其華公司的師傅組裝，卻以此誤導消費者認為所有型號Og名表都是瑞士原裝進口，符合「SWISS MADE」標準，且楊還指示其員工隨產品附進口完稅證明文件，進一步混淆消費者。

台中地方檢察署函請法務部國際及兩岸法律司，透過外交部向瑞士聯邦政府提出司法互助，2022年9月22日獲瑞士政府函覆Og名表於瑞士實際組裝型號、數量，經比對證實楊男大量以非瑞士組裝 Og名表標榜「SWISS MADE」販售。

檢調統計，楊等人於2006年11月至2020年12月30日期間，透過各大購物平台販售非瑞士組裝之愛其華手表達2萬6828支，不法所得高達4億7541萬8032元。

大量印有SWISS MADE Og表盤。圖／台中處提供
大量印有SWISS MADE Og表盤。圖／台中處提供
組裝師傅於仁徠貿易有限公司現場組裝Og名表。圖／台中處提供
組裝師傅於仁徠貿易有限公司現場組裝Og名表。圖／台中處提供
仁徠公司查扣大量SWISS MADE Og名表。圖／台中處提供
仁徠公司查扣大量SWISS MADE Og名表。圖／台中處提供

瑞士 香港 分手

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