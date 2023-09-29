五互龍海吸金200億案 自救會陳情怒控陳家「惡意脫產」

高雄起家的「五互集團」因子公司「龍海生活事業」2019年違法販賣契約商品，被控吸金逾220億元，今年4月總裁陳秋白遭判刑10年6月，陳上訴二審，昨午開庭，自救會成員集結高等法院高雄分院前，控訴龍海仍私下吸金，且總裁兒子陳易鴻近期竟將2件房產過戶，疑似惡意脫產，自救會怒轟政府「還人民公道！」

「我們不少人都是老師或教職人員退休!」受害者聲淚俱下，昨天是教師節，本應歡慶紀念的日子，無奈卻得站在高分院前舉牌抗爭，本以為投資畢生辛苦賺來的積蓄，能換來未來生活保障，不少受害人投資金額從數百萬到上千萬不等，沒想到，從天堂掉到地獄，甚至已有人想不開選擇輕生。

由於，陳秋白曾被蔡英文總統接見，因其旗下子公司曾榮獲建築獎，陳將總統合影製成宣傳DM，讓不少受害人深信五互集團為優良企業，且五互集團起家高雄，受害者昨午憤恨點名蔡英文總統、賴清德副總統、高雄市長陳其邁等人，應對陳秋白嚴查究辦，還人民公道。

今年7月24日「五互集團」總裁陳秋白宣布破產，旗下代理8家知名品牌，如牛角燒肉、椿涮HOT POT、捷果咖啡等，驚傳倒閉，引起社會譁然，但時隔不到2周前，陳秋白還自錄影片，對外喊話有還款計畫，欲安定員工士氣，如同上演一齣狗血戲，讓受害人感到錯愕。

五互龍海自救會發言人陳嘉笙估計，全國受害者至少2萬人，受騙金額從數百萬到數千萬不等，總計逾220億元；而在場劉姓自救會成員指出，今年7月龍海公司大台南督導區處59歲李姓女經理，甚至因此走上絕路，在四草大橋落海輕生，送醫不治。

據悉，陳秋白早年在高雄以殯葬業起家，自2010年起，成立五互集團，整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護5大事業群，吸引在地民眾投資；2020年後，陳秋白再成立子公司「龍海生活事業」，對外販售儲蓄型契約商品，擴大營業據點，遍及北、中、南各地。

五互龍海自救會成員指控，陳秋白長年利用販售「鑫樂活」消費型契約非法吸金，然後五鬼搬運，透過銷售平台的餐飲經營、生前規劃、旅遊住宿、居家清潔等巧立名目，將資金轉入五互集團其他事業體，成為陳與其他高階管理者的私人利益。

由於，昨天下午陳秋白等人上訴二審開庭，自救會成員聽庭後甚感憂心，因陳秋白僅願對2019年的吸金案還款，但該集團於2020年後擴大事業版塊，吸金量及受害人數更多，自救會成員指控，該集團仍有持續吸金跡象，且陳家房產近期過戶給第三方資產管理公司，恐有惡意脫產之嫌，就怕該案在陳還款後二審翻盤，2020年後人數眾多的受害人將求償無門。

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