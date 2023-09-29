「外來危險」傷亡才給慰問金 違憲

憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左）與司法院發言人陳婷玉說明公務人員執行職務意外受傷請領慰問金案判決。記者王宏舜／攝影 財政部國有財產署北區分署秘書室書記石耀琳，履勘國有房屋時摔傷，右腳蹠骨骨折，申請一萬元受傷慰問金遭拒，提復審也被公務人員保訓會駁回，提行政訴訟也敗訴，聲請釋憲。憲法法庭認為，公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，對「外來危險事故」增加法律所無的限制，牴觸憲法保障人民服公職權，可提再審請求救濟，北區分署也可依判決意旨撤銷原處分，適當處理石的申請。

考試院銓敘部前年四月十六日修正公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，放寬「意外」規定，現已無憲法爭議。本判決也是大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益月底任滿八年前最後一號判決。

石耀琳二○一七年現場履勘時，因後退轉身踩空台階摔跤，造成右側足部挫傷、右側第五蹠骨骨折。石主張公務人員保障法及慰問金發給辦法規定，「至於因當事人疏忽或疾病所致事故，且該事故非屬突發性外來危險所引起者，皆非屬意外事故。」，但慰問金發給辦法是為落實照護員工權益，彌補公務人員保險中，未能保障因執行職務所生傷害的損害，法條過度限縮要件，侵害其財產權，違反比例原則。

憲法法庭認為，慰問金發給辦法明定「本辦法所稱意外，指非由疾病引起之突發性的外來危險事故」，憲法法庭認為「外來危險事故」是增加了法律所無的限制，牴觸憲法人民服公職權保障意旨，條文部分違憲。