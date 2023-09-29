縱火燒死8至親 陳彥翔判死

新竹市正義輪胎行去年發生縱火奪八命悲劇，法院認為縱火的陳家二兒子陳彥翔（中）手段兇殘，昨天判處死刑。本報資料照片 新竹市正義輪胎行去年發生縱火奪八命悲劇，縱火的陳家二兒子陳彥翔因積欠債務，又與父母因家務爭吵，憤而出門購買汽油返家縱火，造成包含自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海；法院認為陳男犯後否認犯行、手段殘酷，昨依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑、褫奪公權終身。受害家屬淚謝法官說「我們的期待沒有落空」。

新竹地院行政庭長廖素琪指出，經合議庭調查證據，認定陳男對縱火有極高可能造成家人死亡之事，抱持著不在乎、不違背己意的心態，合議庭認為，陳男有殺害直系血親尊親屬罪既遂、未遂、殺害兒童、殺人罪，放火燒燬現供人使用之住宅等罪的犯意及犯行。

檢警調查，陳彥翔因積欠債務經濟狀況不佳，常與同住父母起爭執，案發當晚陳男因洗碗等家務，與父母爆發激烈衝突，陳男負氣離家，購買廿公升汽油。

陳父打烊將家中機車牽進屋內，返家的陳男又和父親爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，母親聽聞爭吵聲，旋即和媳婦下來查看，父親見店內均遭潑灑汽油、憤而報警。

陳男看到父親報警後大怒，隨即以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，由於現場布滿揮發汽油，火勢迅速引燃，機車也發生爆炸。陳母和陳妻見狀，為搶救家中幼子，急忙奔上樓，因火勢猛烈，大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，導致在房內的陳母等八人命喪火窟。

檢察官起訴向法院求處死刑後，合議庭考量陳彥翔手段殘酷，如量處無期徒或較輕的有期徒刑，與陳男主、客觀犯罪情節比例不符，有剝奪生命、使之永久與社會隔離必要，決定量處死刑。

陳彥翔大哥的岳母痛哭說，廿八歲的女兒才嫁到陳家不到一年，就和不到一歲的孫女葬身火窟，身為單親媽媽好不容易拉拔女兒長大，女兒卻一夜之間丟了性命，實在難以接受。

陳彥翔妻子娘家大姊聽聞判死，仍然悲痛說「八位往生者，我們就有四人，家裡一下子少了四個人，怎麼團圓過節？」大姊控訴，陳家至今不聞不問，連道歉都沒有，甚至拿光保險金、善款。