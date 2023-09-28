歡送4位大法官卸任 大法官互「爆料」語笑喧呼 但他引感傷

由前總統馬英九所提名的大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益8年任期月底屆滿，因中秋連假，今天是最後一個上班日，憲法法庭今仍拚出公務人員執行職務意外受傷請領慰問金案判決，造福聲請人。司法院下午舉辦卸任歡送會，現場離情依依，林俊益以駕馭馬車的車伕來譬喻大法官的工作，認為有鞭策、導正政府部門的作用。

林、吳、蔡、黃是首批從審、檢、學、辯4領域選出的大法官，作風各有殊異。10月1日起，朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥將上任，憲法法庭將邁入15名大法官皆由蔡英文總統任命的時代。

司法院長許宗力在開場時表示，4名大法官從2015年10月1日就任，從司法院釋字第733號至第813號解釋，共參與作成81件解釋，自去年1月4日憲法訴訟新制施行以來至今天，共作成35件憲法法庭判決、2件實體裁定，這些解釋或判決包括同婚、年改、通姦除罪、性侵犯強制治療、強制工作、健保資料庫、強制道歉、西拉雅案等，對我國憲政體制維護、基本人權保障貢獻極大。

副院長蔡烱燉說，大法官採合議審理，每每經過不斷地說服、折衝才能達到多數決，釋憲過程要審時度勢、洞悉社會的瞬息萬變，才能維護憲政、落實人權保障。蔡說，每一位大法官就像接力賽選手，一棒棒地將守護憲法的神聖志業薪火相傳。

林俊益表示刑事訴訟是他的最愛，相關的議題他都鍥而不捨，有時講到激動處「口不擇言」，但見解被認同時最高興。憲法法庭現有裁判憲法審查制度，蔡明誠一方面希望能盡量受理案件，但他同時也說「最高法院、最高行政法院的判決能不廢棄盡量不要廢棄」，台下語笑喧呼。

在法務部、司法院服務超過40年的吳陳鐶今是唯一獲頒特等獎章者，吳為人親切，但平時在會議上「話不多」，卻常與多數大法官意見相左。吳在台上直言「到最後只有我1票不同意見，既然講過了就不要再講，寫不同意見就好了，不要耽誤大家寶貴的時間」，他感謝其他14位大法官容忍。

發言最活躍、被視為「大姊大」的黃虹霞表示，有些人對大法官的解釋、判決不滿意，她認為言論自由應尊重，但從大法官的角度來看，大法官真的是希望做到「司法為民」、保障人民基本權，她相信司法會更好，也希望憲法法庭能獲得人民的支持，人民若仍有疑慮自然要檢討，但不妨礙大法官持續努力。

歡送會上笑語不斷，不少研究法官、助理也把握機會和大法官合影留念。大法官黃瑞明稱黃虹霞「戰鬥力十足」，吳陳鐶「沉默的力量」在關鍵時刻常發揮作用；蔡明誠的意見書常旁徵博引，讓外界了解判決，林俊益則常扮演「一錘定音」、把關品質的角色。

大法官許志雄以「風林火山」來形容卸任4名大法官的個性。許以「疾如風」來描述黃虹霞的做事精神，但調侃她也有弱點，當大家搭船參訪龜山島時，她一上船就暈船、一語不發，女強人也有「落難」的時候，但一登島又是一尾活龍。許一「揭密」，逗得全場樂開懷。

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