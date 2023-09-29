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假洽公真出遊？中市前局長涉貪遭訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市前農業局長王俊雄委任律師鄭懿瀛洲（圖）表示，王俊雄前往加拿大當地台商接洽，整個過程絕無不法，認為檢察官濫行起訴。記者曾健祐／攝影
台中市前農業局長王俊雄委任律師鄭懿瀛洲（圖）表示，王俊雄前往加拿大當地台商接洽，整個過程絕無不法，認為檢察官濫行起訴。記者曾健祐／攝影
台中市前農業局長王俊雄2017年底，上簽給時任台中市長林佳龍稱要赴加拿大行銷柑橘，林兩度退回最終才勉予同意，王卻涉嫌帶妻女赴加國旅遊、持假發票核銷27萬元支應住宿、機票，檢方斥王敗壞官箴，依貪汙罪嫌起訴王及妻子共6人。

王俊雄昨發聲明反駁，表示考察行程不是在超市協助促銷柑橘，就是拜會僑領、接受當地電台訪問，何來吃喝玩樂？實讓真心為農民謀生路而辛苦奔走者深感委屈與不值，相關補助並無不法，時隔多年突遭檢調追查，令人費解。

台中地檢署查出，王俊雄局長任內多次攜眷出國，2016年已遭議員質詢卻不知收斂，2017年11月指示農業局戴姓科員擬簽2018年農曆年前至加拿大溫哥華舉辦「柑橘行銷活動」，並請時任台中市長林佳龍出席。

檢方指出，林佳龍當時就批示「市長可能無法出席」，王再命戴員簽擬公文，簽呈再遭市長室退回再議，王透過市府秘書處人員和市長當面溝通後，林佳龍最後才勉予同意，顯見王在市長質疑下，仍主動積極辦理。

檢方查出，王為免費帶妻女同行，找中都合作社當人頭核銷規避議會監督，並和中都馬姓主席、林姓執行長合作，以中都名義向農業局提報「台中市柑橘行銷計畫」獲同意補助，但中都未派人前往，事後以製作海報、買椪柑，添購碳粉匣等不實發票，向農業局核銷詐得27萬6千元。

檢方統計，王和妻女到溫哥華搭乘渡輪、買禮品以及來回機票，都是用公費支應，依貪汙、偽造文書，起訴王等6人，建請法院從重量刑。

林佳龍 柑橘 偽造文書

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