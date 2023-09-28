脫光持水管鞭打全身、生殖器 台南2男施虐討債下場慘

鄭姓男子等人去年7月間將欠債的阮姓男子蒙眼押走，載往台南南區某洗車場持水管毆打且拿牌尺鞭打生殖器，直至親友支付30萬贖金才獲釋外，鄭等人也脫光杜姓男子衣物施虐討債。台南地院今天下午宣判，鄭、陳兩男犯私行拘禁及傷害罪，應執行9月、7月徒刑。

鄭等人被依擄人勒贖、恐嚇取財等起訴，然而，台南地院認鄭等人押走阮、杜目的是為討債，並非純以阮人身安全或自由取贖，不成立擄人勒贖罪。

至於同案陳姓及紀姓男子2名共犯，台南地院上月底審結，認陳犯私行拘禁罪處3月，紀犯傷害罪處2月，均可易科罰金。

判決指出，綽號「阿海」男子於去年7月11日晚間致電阮索討2萬5千元債務，且前往阮位在南區住處找人，阮上車後，鄭等人將其眼睛蒙住，並載往南區某洗車場，鄭、陳毆打阮，要求他還款20萬元，卻要求以手機與其親友支付贖金30萬元。

鄭持塑膠水管毆打阮頭部、四肢，且拿水管、塑膠牌尺鞭打其生殖器，陳也以水管毆打阮，並使用阮手機與姑姑進行視訊通話，要求她支付贖金才釋放阮。

未料，鄭等人同日也在仁德區麥當勞門口，將積欠2萬元杜姓男子載上車，並帶往該洗車場，鄭先向杜索討15萬元，因杜無力還款，鄭要求對方脫掉全身衣服，拿水管及塑膠牌尺抽打其身體、四肢、生殖器，陳還要求杜做出拱橋姿勢，並持塑膠水管毆打屁股及腳部，並恫稱：「若未能還錢的話，會一直持續毆打，直到還錢為止」。

合議庭審理時，鄭認罪，陳承認傷害犯行，但否認私行拘禁罪。但陳在洗車場全程在場，且承認毆打阮、杜，並提供帳戶供阮的姑姑匯款，辯稱他不知情及未參與規畫等，未獲法官採信。

合議庭審酌，鄭、陳2人均屬壯年，為索討債務，任意拘禁債務人，於拘禁期間要求被害人脫光衣物，拿水管、牌尺等物毆打被害人，目無法紀，造成被害人身心受創。而2人所為造成被告均為皮肉傷，又將被害人送回。