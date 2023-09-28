高雄藍營議員黃天煌樁腳涉賄 當選無效駁回

高雄市國民黨籍議員黃天煌去年角逐四連霸，最終在林園、大寮選區以1萬3千餘票吊車尾當選，但檢調發現，黃旗下的陳姓樁腳，於競總成立當天宴請30多人到屏東吃海鮮大餐，被高雄地檢署依違反選罷法起訴，同時向法院提起當選無效；高雄地院認為，無證據證明黃天煌入涉賄，判當選無效之訴駁回。

檢方指出，黃天煌競選市議員的總部成立當天，陳姓樁腳夫婦和女兒一家三口，先是包下一輛遊覽車，載30多位支持者出席總部成立大會，活動結束後，30餘人隨車前往東港海鮮餐廳，享用每桌要價5000元的海鮮大餐，結束後全車載返返高雄。

檢調蒐證，陳男叮囑車上選民支持黃天煌爭取連任，經傳喚陳男及10多位與會的里民到案，陳男等人僅坦承包車宴請選民享用海鮮大餐，卻否認有說出要選民支持特定候選人的言論，由於，11月26日黃天煌角逐市議員四連霸成功，雄檢依法向法院提出當選無效之訴。