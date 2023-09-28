求復合遭拒割脖殺害前女友 恐怖情人有教化可能…無期徒刑改判21年

男子全志廷苦戀廖姓前女友，趁替她慶生時求復合遭拒，竟發狂掐昏廖後持剪刀猛刺脖，又拿水果刀割斷氣管、頸動脈害慘死，一審被依殺人罪判無期；二審考量，全送鑑定有高度教化可能，且全自首前還帶廖的兒子去用餐，仍心存善念未遷怒，撤銷改判他21年，仍可上訴。

檢警調查，全志廷透過交友APP認識廖女並交往，雙方熱戀進入蜜月期，全從桃園搬到台中市工作和廖同居，未料廖因對全感情轉淡並分手，全雖然搬離但仍深愛廖女、對她關懷備至。

全男後因懷疑廖女提分手是因另結新歡，心生忌妒又屢屢求歡不成，2022年5月28日晚間竟持預藏的刀子，趁著替廖女慶生時提出復合、性交等要求，因廖女當下拒絕2人發生激烈爭吵。

全竟徒手猛力推拉廖女的頭去撞浴室牆面、地板，另猛力掐住她脖子釀暈厥窒息，廖不停手還狠心持剪刀朝對方脖子猛刺，又持水果刀割開她頸部，當場切斷氣管、兩側頸總動脈，導致廖女大量失血慘死，全並於隔天29日向警方自首才曝光。

二審查，全男殺害廖女去自首前，先帶廖的兒子到超商購買食物共同進食後，才一起到警察局自首，猶顧慮廖子無人照顧，先供食後帶至警局，認為全仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處。

二審另參酌台灣司法心理學會鑑定，認為全長期在自卑情結中，遇到困難或壓力時，欠缺處理問題或壓力事件之自信心，面對分手時不善溝通，內心挫折感加劇，情緒壓抑最終爆發，受先前生長環境因素之影響頗大。

鑑定也認為，全經妥適治療後有高度教化可能性、中度矯正可能性、高度再社會化之可能性。且全始終坦承犯行，非毫無悔悟之心，其應非完全無矯治、教化可能，惡性未達應最長期監禁之程度。