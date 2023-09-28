竹市輪胎行縱火釀8死 未加入都更、原址現況曝光

新竹市東大路正義輪胎行去年6月15日發生縱火奪8命悲劇，縱火的陳家二兒子陳彥翔今天一審依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑、褫奪公權終身。由於輪胎行附近為親仁段都更案，去年事發時一度傳出縱火紛爭起因為都更案，竹市府指出，輪胎行不在都更範圍內。據了解，陳家申購住處前方國有地，疑似有重建打算。

據了解，東大路親仁段部分屬於新竹縣政府土地，由縣府進行都更案，周邊私有地透過協調視地主意願是否加入。發生重大縱火案的輪胎行為30年房子，座落土地為私有地，因陳姓屋主不同意納入都更案，事後也無加入都更意願，土地不在都更範圍內。

竹市府都發處說明，親仁段都更案最新進度環評部分於今年8月1日召開第3次初審、綠資源於去年9月5日召開綠資源審議會通過，都更部分是在去年5月18日由實施者重新自辦公聽會，到了今年2月10日市府要求實施者修正報告書。

正義輪胎行在去年發生大火，鐵皮建物與內部設備、家具等幾乎都全部燒毀，事發後已經拆除夷為平地，周圍搭起白色圍籬迄今，不得進入。據了解，輪胎行座落的私有地位於竹市東大路旁，由於前方有一小筆為國有地，輪胎行有提出申購前方國有地。

縱火奪走親友8條性命的陳彥翔今天一審被判死刑，陳家倖存的父親、哥哥未到庭聆判，無法得知其對判決結果的意見。