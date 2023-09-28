新竹輪胎行8死大火曾家就死4人 悲憤至今未獲陳家道歉

新竹市正義輪胎行陳家二兒子陳彥翔縱火奪走8名家人性命，造成自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女都葬身火海，今天法官宣判陳彥翔死刑，但陳彥翔的妻子娘家控訴陳家事發至今不聞問，甚至拿光善款，痛批彼此好歹曾是親家，沒必要做得如此。

陳彥翔妻子曾珮帆的娘家親友今天到庭聆聽宣判，曾珮帆的兩位姐姐在庭外落淚表示這一年多來內心十分煎熬，但聽到法官宣判陳彥翔死刑、褫奪公權終身，娘家親友都感到十分安慰，表示還往生者一個公道。