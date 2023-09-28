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新竹輪胎行8死大火曾家就死4人 悲憤至今未獲陳家道歉
新竹市正義輪胎行陳家二兒子陳彥翔縱火奪走8名家人性命，造成自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女都葬身火海，今天法官宣判陳彥翔死刑，但陳彥翔的妻子娘家控訴陳家事發至今不聞問，甚至拿光善款，痛批彼此好歹曾是親家，沒必要做得如此。
陳彥翔妻子曾珮帆的娘家親友今天到庭聆聽宣判，曾珮帆的兩位姐姐在庭外落淚表示這一年多來內心十分煎熬，但聽到法官宣判陳彥翔死刑、褫奪公權終身，娘家親友都感到十分安慰，表示還往生者一個公道。
曾姊說事發後除了辦理文件，就未再與陳家人有交集或聯繫。談到陳彥翔縱火害死自己的妻子及3名子女，曾姊當場情緒潰堤：「8位往生者，我們（曾家人）就有4人在裡面」，她掩面痛哭「4位都是我們的最愛、我們的寶貝」場面十分心酸。
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