前農業局長涉貪喊冤「替農民謀生路」 發聲明痛批檢秀智商底線

台中地檢署偵辦台中市前農業局長王俊雄2017年涉嫌詐領補助費27萬6000元，並藉赴加拿大行銷柑橘卻帶妻女出國不實核銷，依貪汙罪起訴王等5人；王也發聲明回應，表示真心替農民謀生路而奔走，時隔多年遭檢調突襲令人費解，認為遭誣指其「假考察真出國」，痛批檢察官秀智商底線。

王俊雄委任律師鄭懿瀛表示，當時中國禁止台灣柑橘進口，所以台中市才想替農民拓展新的外銷市場，王俊雄前往加拿大當地台商接洽，整個過程絕無不法，認為檢察官起訴沒針對事實證據詳細調查，是從政治心證出發、濫行起訴，欲加之罪何患無詞。

王俊雄聲明指出：

眾多「假考察真出國」不查，或不敢查，卻誣指真正為促銷台中市農民辛苦生產之柑橘，努力拓展中國以外市場的前台中市農業局長為「假考察真出國」，不是在秀檢察官的智商底線，就是居心叵測。 六天的考察行程，扣除飛機往返2天以上的時間，剩餘的時間不是在超市協助促銷柑橘，就是拜會僑領、接受當地電台訪問，何來吃喝玩樂之圖？實讓真心為農民謀生路而辛苦奔走者深感委屈與不值。 依據政府單位行銷補助規定，不能直接補助個別公司廠商，只能補助具有農會或合作社等人民團體資格的單位，而中都農業生產合作社即具有合法的補助資格，加上又與農業局有過良好的合作經驗，農業局便依法與其就台中市柑橘行銷加拿大計畫提供經費補助，補助項目包括宣傳廣告費、物品及雜支等，並無不法情事。 時隔多年，此案突被檢調約訴認有貪瀆嫌疑，令人費解。先不論此行銷案成果效益顯著，單從補助案核定98萬元，最後核銷47萬1000元來看，較之農業局歷年補助案8成以上皆報好報滿的事實，可見撙節開支，實報實銷。亦可佐證並無貪瀆的企圖與事實。企盼有心人士，勿藉由司法打擊各方揮汗拓展農展品外銷的熱心有功人員，以造福農民。 總之，農業局係出於為廣大台中農民尋找新通路、新市場之初衷，且經此次水果外銷中國以外市場破冰之旅，建立台灣農產品拓展外銷新通路的成功範例，絕無為個人或他人牟取不法利益之情，若因此而被羅織入罪，日後公務員豈不動輒得咎，政務推行備受制肘乎？