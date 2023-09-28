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陳彥翔縱火燒死至親8人判死刑 親家母含淚控訴未獲賠償
陳彥翔去年犯下縱火燒死至親8人命案，今天上午遭宣判死刑、褫奪公權終身，其親家母（大嫂母親）感謝司法為受害家屬聲張正義，但也在法庭外聲淚俱下控訴陳家事後不聞不問、凶手陳彥翔還拋棄繼承，讓受害親友連保險賠償金都拿不到。
陳彥翔的親家母，即大嫂林君霏的媽媽今到庭聆聽宣判，聽到法官宣判陳彥翔死刑，當場眼淚落了下來，止不住的淚水感謝法官沒有讓受害家屬失望。
親家母含淚受訪表示，28歲的女兒才嫁到陳家不到1年，就與不到1歲的孫女一同葬身火窟，讓她身為單親媽媽好不容易拉拔女兒長大，女兒卻一夜之間丟了性命，實在難以接受，在法庭外痛哭「我真的受不了」。
親家母回憶與這唯一一個女兒相依為命的過往，談到女兒林君霏從小就很懂事，還會到加油站打工貼補家用，領到薪水第一件事就是回家拿給她說「媽媽這個錢給你」，後來母女倆還去學紋眉，感情非常好，怎料會天人永隔。
親家母控訴陳家事發後，沒有將當初談好的女兒林君霏及孫女的保險金還給他們，也沒有賠償受害親友，他們2個陳家媳婦家至今都沒有拿到陳家一毛賠償，恐怕如今陳彥翔拋棄繼承，他們也更拿不到。
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