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查總統選舉賭盤 彰化警破娛樂城簽賭機房

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

2024年總統大選即將來，各地賭盤已磨拳擦掌，彰化警方前天在一處住屋內查獲網路賭博機房及7萬元現金，還查出可以信用卡刷卡，逮捕3名9年級生，偵詢後，今天依賭博罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，為落實防制賭盤查察，彰化警分局大竹派出所員警積極走訪轄區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等易藏匿處所，最近執行「社區警政再出發」勤務時，訪查過程中，獲知轄內有處出租民宅有多名年輕人進出，且生活作息不正常。

警方說，大竹派出所警員彭子瀧在巡邏時，前訪查訪，發現屋內人員神情怪異，察覺可能有不法情事，向所長呂皆慶報告並積極蒐證，聲請搜索票獲准後，在屋內查獲3名9年級生，並查扣電腦5台、筆電1台、手機、監視器1組、現金7萬餘元、教戰技巧等證物，涉嫌經營網路賭博機房。

警方表示，經該分局科技偵查人員針對查扣的電腦及手機進行數位鑑識，發現涉案人涉嫌經營博弈機房，在網路設置「富X娛樂城」的網路賭博網站，供不特定人下注簽賭，甚至有別於一般以現金簽注外，還可以用信用卡下注，偵詢後，依違反賭博罪嫌移送法辦。

彰化警方在一處住屋查獲賭博機房，查扣電腦5台、筆電1台、手機、監視器1組、現金7萬餘元、教戰技巧等證物。圖／警方提供
彰化警方在一處住屋查獲賭博機房，查扣電腦5台、筆電1台、手機、監視器1組、現金7萬餘元、教戰技巧等證物。圖／警方提供

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