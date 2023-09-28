查總統選舉賭盤 彰化警破娛樂城簽賭機房

2024年總統大選即將來，各地賭盤已磨拳擦掌，彰化警方前天在一處住屋內查獲網路賭博機房及7萬元現金，還查出可以信用卡刷卡，逮捕3名9年級生，偵詢後，今天依賭博罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，為落實防制賭盤查察，彰化警分局大竹派出所員警積極走訪轄區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等易藏匿處所，最近執行「社區警政再出發」勤務時，訪查過程中，獲知轄內有處出租民宅有多名年輕人進出，且生活作息不正常。

警方說，大竹派出所警員彭子瀧在巡邏時，前訪查訪，發現屋內人員神情怪異，察覺可能有不法情事，向所長呂皆慶報告並積極蒐證，聲請搜索票獲准後，在屋內查獲3名9年級生，並查扣電腦5台、筆電1台、手機、監視器1組、現金7萬餘元、教戰技巧等證物，涉嫌經營網路賭博機房。