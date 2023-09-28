議員砲轟仍不知收斂 台中前農業局長貪汙遭起訴

台中市農業局前局長王俊雄過去就曾因帶老婆出國考察，遭議員砲轟質詢，但王不知收斂，又假借赴加拿大行銷柑橘計畫等，由張姓妻子寫行銷計畫向農業局請款並一同赴加拿大旅遊，回台核銷又報假帳核銷，檢方認定詐得公款27萬多元，今偵結依貪汙利用職務詐欺取財罪嫌起訴王等5人。

台中地檢指出，全案經黑金組檢察官王亮欽、黃裕峰指揮調查局台中市調查處、保四警方長期蒐證後，發現台中市前農業局長王俊雄為帶妻子、女兒免費出國，2018年和張姓妻子、農業局戴姓承辦人及中都合作社馬姓主席、林姓執行長共謀。

檢方查出，王俊雄指示戴簽請台中市政府市長指派王俊雄等人至加拿大辦理「柑橘行銷活動」，王為圖核銷支付局長妻女出國花費，就透過妻子張女指示馬以「中都合作社」擔任補助申請的人頭社團，向農業局提報由張女撰擬的「107台中市柑橘行銷計畫」並獲同意補助。

檢方說，中都合作社並未派員出國也沒實際執行該行銷計畫，馬、林事後在張女指導下，以合計27萬6000的不實發票，向農業局申請補助款得手。

檢察官今年8月15日、17日兵分11路，搜索王俊雄住處、中都合作社辦公室，並帶涉案人，當時已命王俊雄100萬元交保，其餘共犯5萬元至50萬元交保。