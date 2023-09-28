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百達翡麗「神秘客」170萬當了500多萬腕表 下場出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

瑞士商百達翡麗公司(Patek Philippe SA）選洪姓男子為「神秘客」，交付1只市價超過500萬元的腕表請他去維修，洪測試完不歸還，還拿去典當170萬元，台北地院審理，依背信罪判洪有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

百達翡麗2021年委託瑞士商數碼客戶體驗公司(Multisearch AG)選中洪為品牌的「神秘客」，2021年5月11日，數碼與洪簽約，約定由洪拿腕表到百達翡麗台灣服務中心檢修以後寄還，6月時，洪取得百達翡麗「Nautilus 5726/1A-010」型腕表。

洪收到表後，依約定進行維修，2021年9月13日領回腕表後卻不歸還，同年11月，數碼公司多次要求返還，洪不為所動，2022年6月20日還拿著腕表向台北市動產質借處松隆分處典當、借款170萬元，業者提告，洪被偵辦、起訴。

洪否認侵占、背信，辯稱因百達翡麗所提供的文件申報金額與表的價差很大，害怕自己被處罰，才要求百達翡麗更正，另怕保管不周，將表質借保管，沒有主觀犯意。

法官調查，百達翡麗、數碼敦促洪將表寄還，又再三保證會將關務的事處理好，更稱可以派人前往取表，洪仍不返還，更表示想以瑞士法郎1萬0625元購買這只腕表。

法官認為，洪拿表質借了170萬元，卻稱願以較低價錢買表，在在顯示他未依契約返還腕表，直到2022年8月31日警察搜索動產質借處，因此，洪辯稱是腕錶買受人、有權對腕表的所有權移轉，很難採信，洪犯背信罪。

判決書說，洪違背委任契約義務，損害百達翡麗、數碼的利益，考量他初犯，審酌他碩士畢業、曾於銀行業服務、現經營保險代理人公司、月收30萬元，依法判決。

市價超過500萬元的百達翡麗「Nautilus 5726/1A-010」。圖／翻攝網路
市價超過500萬元的百達翡麗「Nautilus 5726/1A-010」。圖／翻攝網路

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