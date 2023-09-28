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高雄分署下月拍賣名錶房車 三民這建物法拍最吸睛
行政執行署高雄分署下月3日將舉行「123 聯合拍賣會」，此次拍賣物件有名錶、戒指、玉鍊飾品、汽車、機車及不動產，其中最引人關注的拍賣標的為位在三民區九如一路上的建物，這是當年非法吸金逾17億「真善美自治互助聯誼會」的不法所得，案經法院宣告沒收後，本次將公開變價拍賣。
高雄分署指出，本次拍賣的不動產皆採現場投標及通訊投標併行，其中最吸睛為位在高雄市三民區九如一路及附二個停車位的建物，該案經法院審理判決宣告沒收確定後，由高雄地方檢察署囑託高雄分署予以變價拍賣。
據了解，該拍賣標的原登記為某開發股份有限公司所有，而該公司葉姓、麥姓、賴姓、蘇姓4人當年違反銀行法成立「真善美自治互助聯誼會」方式，招攬不特定受害人逾1600人，非法收受款項吸金所得高達17億6237萬7900元，這些不法所得部分投資不動產，而本間建物就是其中之一。
「拍定後依現況點交!」高雄分署表示，法拍物超所值，是三民區大樓難得一見的好物件。
此外，本次法拍物件還包含夏利豪男女錶系列，另有戒指、玉珠鍊等飾品拍賣，不過，因法拍品項皆為強制執行程序所拍賣的動產，高雄分署表示，不負瑕疵擔保責任，戒指等飾品可於下月3日下午開放現場參觀，民眾可攜帶儀器到場鑑定。
另有拍賣車輛為 2013年3月出廠日產 TIIDA 自用小客車(排氣量1598c.c.)，停放於法務部南區大型贓物庫，民眾可於法拍當日下午先至該址觀覽車輛，欲參與動產競標民眾，應在當天下午2時30分至2時59分許，至高雄分署拍賣現場所設立的競買人登記處，登記參與競標。
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