北檢偵辦高虹安他溜去升民進黨黨旗 田山盛國拘役45日定讞

台北地檢署去年偵辦新竹市長高虹安涉貪案時，陳抗常客田山盛國闖入頂樓懸掛民進黨旗，檢方依侵入建築物罪起訴，台北地方法院處拘役45日。田山盛國上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。

田山盛國從事居家照顧服務工作，他曾因不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟噴漆，還曾在「日本經濟新聞社」台北辦事處潑尿，也在媒體人周玉蔻經營的「放言科技傳媒」辦公室咬傷傅姓員工。因巴西蛋爭議，本月15日他也跑到農業部朝銜牌丟雞蛋、潑灑黑墨汁。

2022年12月16日，北檢偵辦高虹安詐領助理費案，複訊後命高虹安以60萬元交保，當天下午3點20分，田山盛國在北檢6樓管制門前駐足，再從辦公區域走到露天平台，將民進黨黨旗掛上旗杆後離去。

檢方獲報偵辦，調閱監視錄影畫面，指揮台北市警中正一分局約談，田山盛國2天後主動到案。他坦承進入地檢署管制區，辯稱不知道進入的是管制門，並說北檢也是行政機關，人民有權去露台升起民進黨黨旗以表彰對地檢署查案的不滿，並非無故侵入。檢察官認為田山盛國跨越合法界線，依法起訴。

台北地院認為田山盛國未經同意就進入北檢辦公的管制區域，嚴重侵害機關對自身領域的管領支配，他在審理中不斷控訴北檢「遇到高官就躲、對特定案件不追查或不趕緊起訴」、對自己尚未進入辦公室就起訴雙標、浪費司法資源，完全沒有悔悟之心，犯後態度欠佳，加上他有恐嚇公眾、毀損等紀錄，並非初犯，且不符合犯人「在犯罪未發覺前」向該管公務員自行申告犯罪事實而受裁判的減刑條件，判他拘役45日，得易科罰金。