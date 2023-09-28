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科技公司負責人轉行當里長 3小時急籌二百餘萬繳清欠稅免管收

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置，緊急向親友借款，3小時急籌二百餘萬元繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。

新北市某科技公司經營電子材料及產品買賣業，因滯納88年度營業稅及營利事業所得稅與罰鍰，經移送新北分署執行多年，均執行無著，尚欠約232萬元，行政執行官調查發現，該公司負責人原應於民國89年3月間自動報繳88年度營利事業所得稅，卻未自動報繳，反而將公司銀行存款陸續提領殆盡，並於91年11月間在原址另設立一家科技公司，還將公司名下一輛汽車移轉至新設立公司名下繼續營業，隔年再透過記帳士找來職業人頭「許男」充當公司清算人，企圖規避執行。

新北分署通知該公司負責人昨天到場履行義務時，他向行政執行官表示，去年靠友人資助才選上里長，現每月支領5萬元事務費，要負擔房租、辦公室開銷、紅白帖、水電費，還要扶養家人，實在沒錢繳納，只能每月繳納2000元慢慢還，卻對公司銀行存款已陸續提領現金約600萬元、轉出超過3500萬元及收回帳款超過1400萬元等部分，均推說不記得資金流向了。

行政執行官詢問後，認定該公司負責人顯有履行義務的可能，卻故意不履行，隱匿或處分應提供強制執行財產，又未提出合理清償方案，昨天上午10時依法將其暫予留置，準備向新北地院聲請管收。該公司負責人見狀立即以電話向親友籌款，初始表示可以先行繳納120萬元，再增加至150萬元，均不為行政執行官接受，事隔3小時，其家人帶來232萬餘元現金，繳清全部欠稅及罰鍰，新北分署才解除暫予留置，讓其得以在中秋節及雙十節連假期間繼續為里民服務。

新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置 ，3小時急籌二百餘萬繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。記者王長鼎／翻攝
新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置 ，3小時急籌二百餘萬繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。記者王長鼎／翻攝
新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置 ，3小時急籌二百餘萬繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。記者王長鼎／翻攝
新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置 ，3小時急籌二百餘萬繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。記者王長鼎／翻攝

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