科技公司負責人轉行當里長 3小時急籌二百餘萬繳清欠稅免管收

新北市某科技公司負責人轉行當里長，因欠稅昨遭法務部行政執行署新北分署留置，緊急向親友借款，3小時急籌二百餘萬元繳清欠稅及罰鍰，才免於在管收所內度過中秋節及雙十節連假。

新北市某科技公司經營電子材料及產品買賣業，因滯納88年度營業稅及營利事業所得稅與罰鍰，經移送新北分署執行多年，均執行無著，尚欠約232萬元，行政執行官調查發現，該公司負責人原應於民國89年3月間自動報繳88年度營利事業所得稅，卻未自動報繳，反而將公司銀行存款陸續提領殆盡，並於91年11月間在原址另設立一家科技公司，還將公司名下一輛汽車移轉至新設立公司名下繼續營業，隔年再透過記帳士找來職業人頭「許男」充當公司清算人，企圖規避執行。

新北分署通知該公司負責人昨天到場履行義務時，他向行政執行官表示，去年靠友人資助才選上里長，現每月支領5萬元事務費，要負擔房租、辦公室開銷、紅白帖、水電費，還要扶養家人，實在沒錢繳納，只能每月繳納2000元慢慢還，卻對公司銀行存款已陸續提領現金約600萬元、轉出超過3500萬元及收回帳款超過1400萬元等部分，均推說不記得資金流向了。