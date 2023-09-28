「你要是我女兒會被我打死」 男搭台鐵飆罵女子下場曝
劉姓男子去年9月搭乘台鐵行經新竹縣北湖站、湖口站之間時，在車廂內與邱姓女子起衝突，竟在眾人面前辱罵邱女「你要是我女兒，就會被我打死」、「嘴巴這麼賤」等語，邱女不堪受辱報警提告。新竹地院依公然侮辱罪，處劉男拘役10日，易科罰金1萬元。
判決書指出，60歲的劉姓男子，去年9月27日上午11時14分許，搭乘台鐵2173次電聯車第6車廂，行經新竹縣北湖站、湖口站之間時，在該車廂與邱女起口角爭執，並辱罵邱女「你要是我女兒，就會被我打死，你阿，王八蛋」、「有沒有像你這樣子的？嘴巴這麼賤」等語，邱女不堪受辱報警提告。
法官認為，劉男僅因細故糾紛，未思理性解決，即公然以貶損邱女社會評價之言論宣洩情緒，使邱女難堪，其行為實有不該。惟念劉男坦承犯行，最後依公然侮辱罪，處拘役10日，易科罰金1萬元。
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