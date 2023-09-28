未等乘客坐定起步害骨折 大都會司機判刑30天

大都會汽車客運股份有限公司李姓司機，去年在基隆公車循環站前載客時，一名乘客尚未坐定，李男即貿然起步行駛，導致乘客摔倒，造成肋骨骨折。基隆地院依過失傷害判決李男拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，60多歲李姓男子為大都會汽車客運股份有限公司的司機，負責駕駛營業大客車載送乘客，去年10月23日晚間9時許，駕駛大客車在基隆市公車循環站載客，當時車上有多名乘客。

法官說，李姓駕駛應注意待乘客坐定後，才能起步行駛，依當時情形，無不能注意情事，疏忽未注意一名乘客尚未坐定，即貿然起步行駛，致乘客摔倒，導致右側第8至9肋骨骨折。

法官指出，李姓司機坦承犯行，並有意賠償告訴人損失，但因雙方對於調解金額認知差距過大，未能達成調解。