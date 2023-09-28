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在台積廠區放炸彈炸同事 判9年8月

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨張裕珍／新竹報導

台積電外包商員工去年初在12廠P8機車停車場放置炸彈引爆。記者巫鴻瑋／翻攝
台積電外包商員工去年初在12廠P8機車停車場放置炸彈引爆。記者巫鴻瑋／翻攝
承包台積電新建工程的科技公司員工賴柏維，去年疑因對陳姓同事不滿，涉自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放置炸彈引爆，造成陳男炸傷，下巴遭碎片射入，右手指截肢，爆炸波及一旁其他同事；新竹地方法院依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴九年八月徒刑。

判決指出，卅五歲賴柏維是台積電十二廠Ｐ八新建工程承包商森核科技工程公司員工，與被害卅八歲陳姓男子為同事，疑因不滿陳時常在工作上碎念，涉自製遙控爆裂物，去年一月十四日以黑色塑膠袋包裹後，放在陳機車前方置物籃。

賴當天下午一時許到現場布置，等陳男與妻子下午五點下班走到停車場，在兩人距離機車卅公尺處遙控引爆，當場造成陳男前胸、右腹及右手臂炸傷，下巴炸爛被碎片刺入，額頭也擦傷，右小指也被炸到截肢僅剩一節關節，一名經過同事則手機被炸爛、衣物破損。

檢警循線在賴宿舍搜出點火裝置、遙控發射器，另在賴男嘉義老家搜出藏在畢業證書卷軸中火藥，及自製炸彈材料。

賴柏維供稱因陳男曾罵過他才會報復，同事也證稱二人多年前就曾因工作關係口角。但陳男自認跟賴沒有過節，並指賴工作態度懶散。

檢方原以殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴賴，但法官認為賴沒有強烈殺人動機，被害陳男傷勢雖不輕，不能以殺人未遂罪論處，改依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴九年八月，徒刑，褫奪公權七年。可上訴。

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