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深偽影片影響大選最重判7年 調查局長：48小時內檢測是否偽造

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

明年總統及立委二合一選舉將至，調查局長王俊力表示，接獲深偽案件將盡速澄清、下架及溯源，秉持速辦速移原則偵辦，強調48小時內能完成檢測深偽影片工作。

調查局指出，立法院今年6月正式公布修正版的總統副總統送舉罷免法、公職人員選舉罷免法，未來意圖使候選人當選或不當選而散布、播送候選人之深度修造影音，最重處7年以下有期徒刑，藉由專法保護、加重罪責，展現政府打擊深偽技術犯罪的決心。

王俊力表示，法制人員必須立即澄清、迅速下架及溯源追查主嫌。他強調，立即澄清至關重要，調查局接獲案件或主動發掘案件後，將立即調查，利用設備檢測影片真偽，強調48小時內能完成檢測工作，第一時間向社會大眾澄清影片真假；至於案件偵辦及相關蒐證等工作，則交由檢方指揮偵辦。

為有效防制深偽影音的威脅，調查局表示，已加強發掘疑似使用深度偽造技術的爭議影片，以調查局深度偽造影片檢測流程協助分析，秉持速辦速移原則偵辦，適時公布結果，導正視聽。

調查局指出，目前採用商用偵測軟體檢測影片真偽，再搭配網路開源平台及程式碼輔助二次驗證。此外，調查局運用傳統影像分析方法，包括：錯誤級別分析和雜訊分析，識別影片中疑似遭變造處，最後透過人工識別，觀察影片的臉部、顏色及生物特徵等異常處。

調查局表示，查明爭議影片製作者、最早散布者身分與目的，同時加強和友軍單位及社群平台合作，積極阻斷假訊息傳播源頭；如有涉嫌違法案件，將報請六都檢察署的「AI生成或深度偽造假訊息案件處理中心」指揮偵辦，達成立即澄清、迅速下架及溯源追查主嫌，保護選舉制度公平，維護社會穩定。

法務部蔡清祥今表示，深偽科技遭運用於犯罪，恐造成莫大危害，民眾難以辨識深偽的真假，目前已有相關法律追訴深偽犯罪。

法務部長蔡清祥。記者房荷庭／攝影
法務部長蔡清祥。記者房荷庭／攝影
調查局長王俊力。記者房荷庭／攝影
調查局長王俊力。記者房荷庭／攝影

影片 王俊力 假訊息 蔡清祥 法務部 2024選舉

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