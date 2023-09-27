誣指「奧運女警」紀淑如誘拐名醫 檢舉人刑、民事皆輸落幕

雪梨奧運跆拳銅牌女將紀淑如，從國手轉任警職，被何姓女子指控介入她和醫師男友感情，向高雄市警局檢舉；紀淑如認為何女影響她在警界形象，提告求償百萬，一審判何應賠20萬元，何女不服、上訴，高雄高分院今下午判決駁回確定。

何女在紀淑如任職高雄市刑大警務員期間，接連至刑大督察組等單位檢舉，指控紀淑如在診所看診時，誘拐她的丈夫「王醫師（實指龔姓名醫）」，每次回診時都會貼心送餐給「王醫師」，還指紀女與其他刑警對她不當盤查。

事後何女在龔的診所撞見紀淑如，當眾飆罵「妳到處拐人家的老公」，紀女無端遭何女指控，提告公然侮辱，何女檢舉部分，則經過刑大督察組調查，發現何女所稱並非事實而簽結。

紀淑如不滿何女誣指她介入感情，對何女提告誣告及公然侮辱等罪，另針對何女檢舉部分，認為何影響她名譽權及信用權，向何女提民事求償100萬元。

刑事部分經高雄地院審理後，法官認為龔男並非何女配偶，何卻打電話去高雄市刑大誣指紀淑如介入人家感情，害紀女被調查，有受懲處風險，認定何女構成誣告，判刑4月，不得易科罰金，公然侮辱罪部分則處罰金6000元。

全案上訴高雄高分院，二審合議庭認為市刑大督察組並非公務人員懲戒的主管機關，何女指控部分，與誣告罪「向該管公務員誣告」構成要件不合，逆轉判何女無罪，公然侮辱罪則駁回上訴，維持處罰金6000元。

至於民事求償部分，高雄地院民事庭認定何女向紀所屬機關檢舉投訴之事，不僅有致紀受懲處的危險，並影響該機關對紀的評價，導致紀的名譽受到貶損，此部分判何須賠償紀15萬元，至於辱罵在診所紀淑如部分，則判賠5萬元。