遭男友舊愛嫌長相 台南女洗版攻擊她的IG判拘役

王姓女子不滿男友的陳姓前女友攻擊其長相，在對方近2千名粉絲IG創設子帳號張貼陳女照片且標註帳號，辱罵對方到處惹事生非、揚言要殺人及私德不佳，陳女提告；王女辯稱曾公開道歉過，陳揚言要告死她才反擊，法官認王女犯散布文字誹謗罪處拘役20日。

檢警調查，王女是謝姓男子的現任女友，陳女則是謝男的前任女友，王女因不滿陳女因她與謝男交往後，曾在網路上以言論攻擊其長相，吞不下這口氣，在陳女的IG且為陳女創設子帳號上發文攻擊。

去年5月15、16日，王女在IG上建立限時動態，以「你做錯事情不用出來道歉嗎?…你自己在外面惹事生非不要讓爸媽幫你擦屁股，敢做敢當一點…」、「這個女生說要殺人」、「我是陳XX，我到處惹事生非」等不實言論。

王女在發文中標註陳女IG帳號及引用其照片，並在上頭留下上述言論，辱罵並指摘傳述陳女到處惹事生非、揚言要殺人及私德不佳。陳女上網瀏覽IG後報警處理。

王女辯稱，這件事情一開始是陳女在網路上罵她，且用了不雅字語；當時她就有誠懇依陳女要求在訊息跟貼文上公開道歉過，但陳女還是說要把她告到死，她才這麼做。