你上了嗎？桃檢10名檢察官助理名單出爐 明天上工

行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部規劃全國各地檢署總計將招募百名「檢察官助理」，其中桃園地方檢察署獲法務部核撥10名員額，吸引百餘人報名，歷經書面審核資格、筆試及口試等三道關卡，今天公告「公開甄選檢察官助理錄取名單」，除了黃資涵等10人正取外，另有王雯萱等15人備取的候補名單，正取者將於明（28）天正式加入桃園地方檢察署打詐團隊。

桃檢說明，為壓制猖獗的詐欺犯罪，維護人民財產安全，特地增設檢察官助理，擴充偵查輔助人力，增加偵辦詐欺案件的深度及廣度，報名截止日共有105人報名，經書面審查資格後，有94人資格符合，本月21日進行第一階段的電腦中文輸入測驗及筆試時，有78人到場考試，其中5人經打字測驗後未過關，最後有73人參加筆試並順利晉級，昨天舉辦第二階段的口試，僅有43人到場，最後篩選出10名正取、15名備取。