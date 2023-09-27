他發文「AIT要求蔡總統割地當租界」被送辦 法院裁定結果出爐
美國在台協會（AIT）爭取擴建，陳姓男子7月在臉書發文「美國在台協會要求蔡英文，援用清朝鴉片戰爭和英國簽訂不平等條約方式，把內湖土地以99年期割讓成為美國在台灣的租界」，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地方法院認為無從證明陳明知不實仍故意散布於眾，裁定不罰，可抗告。
AIT台北辦事處有意徵用內湖校園用地擴建，引發當地居民反彈；陳7年14日在住處登入個人臉書公開發文「美國在台協會要求蔡英文，援用清朝鴉片戰爭和英國簽訂不平等條約方式，把內湖土地以99年期割讓成為美國在台灣的租界」，被警方認為是不實訊息，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送。
陳坦承發文且沒有限制觀看，而外交部事後發新聞稿表示陳的內容不實，陳說訊息是他觀看政論節目、民意代表在媒體上的發言，還有網路上大家在傳述的內容來發表的看法。
法院認為，AIT擴建議題涉及土地利用，事涉公益，且各管道都有很多意見表抒，加上網路資訊發達，閱聽者接觸網路各種資訊後，不一定有足夠判斷、查證資訊真實性的能力。
判決指出，陳雖未經查證就發文，但依卷內事證無法證明陳發文時，明知不實仍故意散布於眾，也無從認定閱聽眾因此偏信而產生畏懼或恐慌，進而對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即的危險，不符社會秩序維護法要件，裁定不罰。
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