龍城部隊共諜案兩名被告延押？ 高檢署：涉及國安 無法證實

陸軍航空第601旅日前傳出軍官涉嫌成共諜事件，有現役及退役軍官涉外洩國防機密給中共指定中間人，台灣高等檢察署指揮調查局，搜索約談謝姓中校及謝姓中間人，依涉嫌違反刑法外患罪，向法院聲羈押禁見獲准。媒體報導，兩人羈押期限將於9月底到期，高檢署聲請延押2個月獲准。高檢署回應，案件涉及國安，目前尚無法證實。

國防部與國安單位接獲檢舉，代號「龍城部隊」的陸軍航空第601旅的謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，涉嫌外洩軍事機密給中方指定中間人。7月底，台高檢指揮調查局，搜索約談謝姓中校及中間人，依涉嫌違反刑法外患罪，向法院聲請謝姓中校及中間人羈押禁見獲准。

近日兩名被告的羈押期限即將到期，據媒體報導，高檢署聲請延押被告兩人2個月獲准。對此，高檢署回應，案件涉及國安情資，目前尚無法證實。

國防部8月2日發布新聞稿表示，國防部與國安單位實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦；同月9日新聞稿指出，擴大偵辦後，發現一名何姓少校疑有涉案，全案已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦。