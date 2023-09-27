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【重磅快評】警總復活？辦案不講比例原則

聯合報／ 主筆室

中壯輩國人腦海裡都殘存「警總」陰影，那是酷吏的代名詞，別去惹，萬一惹上，不死也要去層皮。

警總軍法處是軍方幾個握有軍事審判權的機構，但其他軍種軍法處都不屑與警總為伍，因為其它軍種的軍事審判都有行規，都講比例原則，但警總不甩這原則，想怎麼判就怎麼判；例如雞鳴狗盜之徒、宵小，一般軍法處大概關幾個月就放了，但若落到警總手上，少說關三年；大家笑警總因案子少，三年不開張，開張吃三年；但警總就是如此，仗著有終審權，不理會批評。

「類警總」最近真的復活了！北市七十三歲的曾姓老婦人到市警局華江派出所幫兒子領取法院公文書，因老婦人重聽，可能話也講不太清楚，因而與承辦的值班台年輕員警溝通有障礙，加上老婦人可能因重聽講話聲音較大，導致與年輕員警溝通得不太愉快，老婦人抱怨年輕員警態度不佳，認為「我過得橋比你走的路還多」，小警察怎麼這麼沒禮貌？

場面顯然有些僵住，小警察也動氣，指控老婦人妨害公務，竟然將老婦人上手銬銬在椅子上長達四小時，當然限制老婦人行動，且未給予進食。警察對欲限制其行動的「人犯」要不要上銬確實有裁量權，但《警察職權行使法》有明確的要件限制，且強調從嚴考慮其必要性，如果人犯聽從指示，沒有反抗、攻擊或破壞行為，若仍上銬，就不符合比例行為，如此上銬值得商榷。

老婦人的兒子趕到派出所，看到老媽媽不但上銬，手臂還銬出瘀青，自然無法接受；質問警方「老婦人一輩子沒做過不法的事，上派出所領公文書就被銬起來，有這必要性嗎？」老婦人兒子指他媽媽行動遲緩，根本沒有常人的行為能力，這樣的上銬有必要嗎？

年輕員警對老婦人上銬行動連警方都搖頭，員警依程序要解送偵查隊時，請示檢方也認為不必要；年輕員警的魯莽行為社會紛紛斥責，最終分局記了年輕員警一過交代，但上銬之事除反應警員的養成存在不少問題，人格不健全，缺乏思考能力的小朋友能當警察？作人民保姆嗎？

其實不只治安，握有公權力的其它單位也不時出現不符比例原則的失格行為，危害也相當重大。

萬華分局華江派出所警員未依規定受領曾姓婦人領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，遭記過一次；派出所長連帶處分遭記申誡一次。圖／聯合報系資料照片
萬華分局華江派出所警員未依規定受領曾姓婦人領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，遭記過一次；派出所長連帶處分遭記申誡一次。圖／聯合報系資料照片

老婦 警察

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