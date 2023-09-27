戴綠帽？高雄男婚姻僅一年 怒控前妻引狼進屋偷情生子

高雄陳姓男子與湯姓女子婚姻僅維持一年，離婚後湯女產下一子，但湯女表明孩子父親並非陳男，而為另一穆姓男子，陳男大為光火，認為自己被戴綠帽，身心痛苦下，向法院提告湯、穆二人應對他精神賠償70萬元，但湯女駁斥，於婚姻存續期間並無踰矩行為，而陳男並無有力舉證吞下敗訴。

陳、湯二人於2019年5月20日結婚，但2020年9月12日即離婚，而湯女兒子在2021年5月21日出生；陳男指出，2020年10月24日湯女於醫院產檢，紀錄明載懷孕周數為5周5天，因此，陳男認為，湯女受孕期應於兩人仍為夫妻之時。

不過，湯女辯駁指出，孩子出生證明書所載的懷孕周數，已滿35周 6天，再以湯女最後一次月經日期回推預產期約在2021年6月19日，當時超音波測量胎兒大小約12周，不易認定實際受孕日是落在湯、陳二人離婚之前。

而陳男提出在穆男IG上的擷圖，陳認為，湯女離婚前就與穆男牽手交往；但這個說法被湯女打槍，「牽手」也可代表久別重逢，湯認為，若僅依穆男個人IG記錄，無法證明兩人當時逾越男女分際的交往侵權行為。

「母親能出面作證！」進一步陳男指出，穆男在2020年8月間，曾利用他不在家時，擅自入房間與湯女幽會，當日上午，陳母在湯女上廁所時，曾走進湯房間取物，正巧撞見穆男就在房內，但穆僅稱自己是湯女遠房表哥，隨即關上房門，而5分鐘過後再開門，已不見穆男身影。

據了解，事後湯女母親曾解釋，穆男真為遠房親戚借住家中，而陳母僅見過一次穆男在房內，且當時是背著包包衣著整齊，仍舊無法證實湯、穆之間有明顯逾越交往行為。

至於，陳男表示，穆男周一至周四常去其住處找湯女，並有證人看見，穆時常開車前往並停車在附近廟口旁，對此，法院認為，這仍不足以證實湯、穆常在家幽會，而無論湯子是否為陳男或穆男所生，陳男也無直接證據主張湯女常有不忠行為，或穆男侵犯其配偶身分權益。

針對離婚一事，陳主張，受穆男老大威脅才簽下離婚協議書，且穆男曾開車載著湯女，朝向他衝撞威脅，但法院認為，這些說詞均未能證實，因陳並未提出其他有力證據，證明兩人離婚之前，湯、穆二人有過親密行為或踰矩舉動。因此，本案遭橋頭地方法院駁回。