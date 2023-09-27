他宗教妄想毀174年歷史古蹟 大甲林氏貞節牌坊遭塗紅漆判3月

台中市定古蹟大甲「林氏貞節牌坊」有174年歷史，紀念當年為童養媳的林春娘代夫行孝，鄒姓男子自稱「要讓觀光客看清楚上面文字」拿紅色顏料描繪碑文，大甲區公所也因經費不足尚未修復，法院一審依損毀古蹟判鄒3月，二審考量鄒辨識能力下降，減刑後撤銷改判3月，全案確定。

檢警調查，鄒男（42歲）2022年2月27日一早7點到「林氏貞節牌坊」，拿水彩筆沾紅色廣告顏料將東門義路石碑上的刻文描繪成紅色，經大甲區公所報案逮人。

台中地院一審簡易庭時，鄒辯稱不知該處是古蹟，也不清楚拿顏料去塗是犯法的，還說他在貞節牌坊塗鴉是希望觀光客來大甲參訪時，可以看清楚上面的文字，讓大家明白上面的故事，對牌坊很尊敬。

一審認為，依鄒男說法可知該處很多民眾去參觀，且石碑上文字記載歷史故事，其對石碑也報有尊敬情感，堪認其明知該石碑具有紀念意義，而屬於古蹟之附屬設施；況且，石碑上寫有「道光十九年」，鄒年紀42歲有相當智識，豈會不知不得破壞歷史古蹟，不採信其辯詞。

且大甲區公所也說，因經費不足石碑目前尚未修復，可知本案石碑應可修復，鄒行為雖沒改變古蹟整體完整性或發生重大變化，但顏料和石碑緊密結合黏著，構成損毀，審理後依毀損古蹟之附屬設施罪判他6月，得易科罰金。

二審合議庭將鄒男送精神鑑定，草屯療養院認定，鄒因精神狀況產生宗教妄想，幻想古蹟石碑歷史意義和他自己相關，且鄒領有重度身障手冊，認定行為時辨識能力顯著降低，應依刑法第19條減刑，撤銷原判決，改判他3月，全案確定。

根據台中市文化資產處記載，林氏貞節牌坊建清領時期道光28年（西元1848年），典故源於林春娘從小因貧給大甲鎮余家當童養媳，婚夫余長榮赴鹿港經商不幸溺斃。林春娘當時年僅12歲，見余家喪子斷嗣，只有一個孤苦伶仃年老多病的婆婆乏人照顧，自此與婆媳相依為命，代夫行孝。

後來至道光13年（西元1833年）仕紳劉獻廷等報請旌表，道光16年（西元1836年）獲准建坊入祠，因家貧延至道光28年（西元1848年）在各官紳協助下，始建貞孝坊。