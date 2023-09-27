影／救生艇撞傷8歲童家屬控包庇 瑞芳警公布處理影像釋疑

詹姓男子上月駕駛救生艇出海救援無動力帆船遊客時，涉嫌撞傷8歲周姓男童。鏡週刊報導周母指詹男當天酒後開船，質疑警方吃案。瑞芳警分局今表示，詹男酒測值每公升0.06毫克，未構成公共危險罪嫌，另涉殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇及強制罪嫌，均已送檢方偵辦。

據了解，50多歲詹男8月12日駕駛救生艇出海，救援駕駛無動力帆船的遊客，帶回新北市貢寮區東興宮沙灘海域時，碰撞到玩水的周姓男童，造成胸部、腹部紅腫，被送往澳底醫療救護中心治療。

鏡週刊今天報導，周母回憶當天在福隆派出所場景，質疑警方袒護詹男。並說案發後約半小時，周母想到詹男臉色泛紅，但警方未酒測，經周父要求才執行。週刊報導提及周母說：「駕駛酒測時，拖了10分鐘，才終於測出酒精濃度為每公升0.06毫克，確定是酒駕，且因有肇事，已明顯涉犯公共危險罪。」

瑞芳警分局上午表示，依據取締酒後駕車作業程序第5點規定，詹男當天酒測值0.06，未達酒駕標準，未構成公共危險罪。周男父母所提殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇及強制等告訴，分局受理後均有已移送基隆地檢署偵辦，沒有吃案。

鏡週刊報導周母指有自稱「福容飯店公關」的女子，站在派出所值班台護著詹男和帆船遊客，派出所副所長將雙方隔開後，把詹等人帶到備勤室。她在派出所做了4小時的筆錄後，進入備勤室看到副所長與詹等人有說有笑。

鏡割刊報導周母要求詹男道歉，對方不發一語，帆船客人則回答「走司法程序」。她接著詢問保險、賠償等問題，詹也未正面回應，並稱副所長一直護著對方，「不斷說時間晚了，等上班日再聯繫」，把她請出備勤室。

瑞芳警分局長王耀輝表示，周母認為派出所同仁有偏頗包庇等情事，經檢視派出所監視器畫面，看見案件處理當下，周母情緒激動，有衝向詹男情形，處理員警為避免雙方產生進一步衝突，立即將雙方阻隔，並無包庇情形。

王耀輝說，當天處理本案時，因周女情緒激動，處理員警未即時開立受處理案件證明單，已依規定行政處分。全案一切依法處理，請民眾不要抹煞警方辛勞。