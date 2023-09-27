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航特部中校涉洩國防秘密 高檢署聲請延押獲准

中央社／ 台北27日電

高檢署偵辦航特部謝姓中校涉洩國防祕密案，日前聲押謝姓商人、謝姓中校獲准。高檢署認為，案情仍有疑點，有繼續羈押的必要性，日前向高等法院聲請延押謝男等人2個月獲准。

全案緣於，檢調獲報，桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅現役謝姓中校，涉嫌洩漏國防祕密給疑似中國等境外勢力，並接觸現役、退役軍人發展組織，將區域、中央國防演習專案資訊交由境外勢力指定的商人謝姓男子。

台灣高等檢察署今年7月底指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，搜索包含航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝姓商人等人到案說明，並向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝姓商人獲准。

檢方認為，在押被告罪嫌重大，有繼續羈押的必要，向高院聲請延押謝男等人獲准，全案朝刑法外患罪的洩漏或交付國防應祕密之文書、圖畫、消息或物品等方向持續偵辦中。

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