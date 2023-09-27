網紅阿猴復合罔腰又分手 IG點名「他」介入反挨告

變性網紅「罔腰」和男友、網紅「阿猴（楊曜宇）」前年3月分手後不久，又高調宣布復合，但兩人交往期間，楊不滿他與罔腰當時會分手，是與胡姓男子有關，在IG發文痛罵胡男「渣到最高點」，高雄地院審理後，認為楊男發文構成誹謗，判拘役10天，得易科罰金。

「罔腰」在IG擁有21萬粉絲，她與阿猴感情分分合合，前年3月分手後又復合，不久又再度分開，直到今年9月兩人終於修成正果，罔腰也高調示愛「現在的我是楊太太！」

不過兩人當時分分合合，原來事有蹊蹺，阿猴懷疑前年3月他與罔腰復合後又再度分手，疑似事是胡姓男子介入有關，前年12月至去年1月，在個人IG帳號連發多篇限時動態，稱胡男「出頭很多的司機」、「渣到最高點」。

阿猴還在IG貼文，直指胡男「一看就知道胡在操控罔腰啊，罔腰是白癡嗎」、「你的醜聞真的多到發不完 還好意思開直播 別再丟人現眼了」、「直播界王力宏嗎？性成癮加自戀型人格，這男的夠噁心」、「金馬最佳渣男、女主角非你們莫屬，記得一起領獎」等。

胡男看到阿猴發文後，氣得將所有限動、貼文內容截圖提告，高雄地院審理時，楊男坦承發文，但辯稱是胡男為人不正，誘拐罔腰跟他上床。

但法官認為，阿猴發文內容足使外界認為胡男私生活混亂、為人不檢點，因發文內容涉及私德，與公眾利益無關，足使他人對胡男產生負面人格評價，已貶損胡男名譽，綜合事證後，依散布文字誹謗罪判阿猴拘役10日，得易科罰金，可上訴。