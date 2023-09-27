台中海派酒店女喝醉失控 狠咬小姐膝蓋...一口代價9萬元

台中海派酒店何姓小姐酒醉在員工休息室時，認為被另一名劉姓小姐嘲笑，竟抓狂動手狂毆她，甚至張嘴咬傷劉女膝蓋，劉遭毆堅持對何提告，並主張從重量刑；法院審酌，何女犯後坦承、無前科，但沒和解獲原諒，依傷害罪判她3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

檢方起訴指出，何女（26歲）今年1年11月凌晨因酒醉在海派八店8樓的員工休息室內，她認為遭另一名劉姓女同事取笑，竟然情緒失控動粗，朝劉女手推、口咬及揮打方式攻擊，劉被毆到手腳挫傷、瘀血，右膝蓋也有表淺性咬傷。

劉女不甘受害，報警堅持提告；檢方訊時，何女均坦承不諱，也表示因自認遭嘲笑才動手、張嘴咬人，劉女除指證歷歷也提出相關驗傷證明，檢方認為何女犯嫌明確，偵結依傷害罪嫌起訴她。

台中地院審酌，何女沒有不良犯罪紀錄，素行尚可，卻僅因認為遭劉女嘲笑，就以手推、口咬及揮打方式造成女同事受傷。

法院考量，何女雖犯後坦承，但沒有和劉女達成調解或和解，也未賠償其損害或獲得原諒，劉女透過律師表示希望從重量刑，法院綜合考量後依傷害罪判何女有期徒刑3月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康