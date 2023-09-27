台北女警車禍倒地 網友嘲諷「值勤期間路邊睡覺」挨告

台北市一名女警執勤時車禍倒在地上，被網友拍下後上傳到網路，高雄辛姓男子看到貼文，分享到論壇「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」，楊女車禍還被網友嘲諷，氣得對辛男提告，法官審理後，辛男與楊女達成和解，依侮辱公務員執行職務罪，判拘役55天，得易科罰金，緩刑2年。

2021年5月1日，楊女執勤時在台北市長安東路1段與長安東路1段52巷口發生車禍，楊女倒在地上不起，一旁目擊的民眾上傳到路況群組，住在高雄的辛姓男子，以「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」為題，在巴哈姆特論壇上張貼楊女倒地照片，寫下「地板暖不暖？ 真他X死好」。

事後楊女發現自己車禍還遭網友嘲諷，氣得報警對辛男提告，雄檢偵查時，辛男坦承犯行，檢察官見他態度良好，還特地向法官求情，希望給辛男緩刑或從輕量刑的機會。

結果到了法院審理時，辛男改口稱他的胞兄日前因車子停在路邊被車撞，對員警處理態度不滿，才會在論壇發文，而且他發文用語適當，屬於言論自由範圍，照片也看不出員警身分，並不構成公然侮辱。

簡易庭法官認為，辛男在網路張貼侮辱性文字及員警照片，顯然是暗諷懶惰、不盡責、怠忽職守等足以貶損人格意義，已構成公然侮辱罪，且他在審理期間，於自己作為毫無歉意或反省之意，犯後態度可謂惡劣，判他拘役50日，得易科5萬元罰金。

辛男事後與楊女達成和解，履行捐款給兒童福利及流浪動物機構等和解條件，上訴尋求改判，高雄地院上訴審法官認為，因一審法條誤用，撤銷原審判決後，改判拘55天，得易科罰金，但考量雙方和解，另宣告辛男緩刑2年，須向指定機構提供40小時義務勞務，及接受2場次法治教育課程確定。