瑪莎富少二審9年、2共犯輕判 被害母：對司法心寒

彰化縣食品業小開張敦量，前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，社會譁然，二審今宣判，張維持9年刑度，陳、李獲改輕判3年，宋母今得知結果後，直說「非常不合理，對司法感到心寒」。

宋母今天受訪時由記者告知判決結果，宋母說，對判決結果感覺不合理，張敦量等涉案三人在二審審理期間都不認罪，而且張敦量等3人在二審審理期間，也都對犯行不認罪，李、陳甚至全無賠償、彌補被害人的意思，「如今居然還可獲得輕判」。

宋母也說，一審期間，就已覺得張敦量判刑的刑度過輕，二審也沒有與張敦量等人達成和解，甚至利用跟蹤兒子拍攝生活的狀況，想到法院去爭執，以減輕刑度，讓她與兒子陷入恐懼之中，迄今仍無法恢復正常的生活，今天宣判的結果，「對司法正義無法彰顯，十分失望與心寒」。

張敦量等人涉犯殺人未遂、重傷案案件，一審判刑9年，兩共犯4年8月徒刑，全案上訴二審期間，張父提出以700萬元調解，但未獲宋母同意，二審今宣判，仍認定張涉犯殺人未遂、強制等罪，判刑9年，陳、李則被認定涉犯傷害非重傷害罪，改判3年徒刑。

台中高分院今天由張靜琪、黃小琴、簡婉倫組成的合議庭宣判，仍認定張敦量對宋生犯殺人未遂、強制等罪，判刑8年6月，另外涉對宋生車內4名友人犯強制罪，合併執行9年。

另外李韋霖、陳勁豪部分，一審被認定對宋生涉犯重傷害罪，二審改認定是傷害罪，改判2年6月，二人也涉對宋生車內4名友人強制罪，合併執行3年，比一審4年8月徒刑，大幅減輕。

宋姓男大生前年開車行經台中西屯時，因切換車道與張敦量的瑪莎拉蒂發生車禍，張敦量與同車友人李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致住進加護病房。台中地院在今年3月初審結，認定張犯殺人未遂等罪，判刑9年，另依傷害致重傷等罪各判李、陳4月8月徒刑，全案上訴二審。